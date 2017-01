Ingrijpen horecaportier niet buitenproportioneel

ALKMAAR - De rechtbank in Alkmaar heeft horecaportier Dave V. (39) vrijgesproken van mishandeling van een agressieve cafébezoeker.

Door Ron Ranzijn - 31-1-2017, 16:10 (Update 31-1-2017, 16:11)

Daarmee is tevens een schadeclaim van ruim 3600 euro van de baan. De caféklant wilde op 3 oktober met een glas in de hand naar binnen bij dancing Cheese aan de Houttil. Hij weigerde het glas af te geven, maar gooide het stuk. De eigenaar geleidde de man naar buiten. Toen de cafébaas een harde duw kreeg, had de portier ingegrepen. De klant verzette zich. Hij werd met een halve draai tegen de grond gewerkt. Volgens het rechtbankvonnis was uit camerabeelden gebleken dat het optreden van de portier erop gericht was deëscalerend te werken. Hij had niet buitenproportioneel gehandeld. Dat de bezoeker enkelletsel opliep was een ongelukkig bijkomend resultaat van het optreden van de portier.