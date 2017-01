Voetbalteam helpt ernstig zieke vrouw met blootkalender

Foto Bertil van Beek De veteranen van Kolping Boys

ALKMAAR - De veteranen van voetbalclub Kolping Boys in Alkmaar zijn te zien op een pikante blootkalender. De voetballers springen hiermee in de bres voor Wendy, de ex-vrouw van een van de spelers die al twee jaar strijdt tegen kanker. Met de verkoop van de kalenders willen ze haar behandeling in een ziekenhuis in Amerika bekostigen.

Door Kyrie Stuij - 31-1-2017, 16:10 (Update 31-1-2017, 17:07)

De mannen poseerden afgelopen weekend voor de kalender. Deze wordt momenteel gedrukt en alleen al in de voorverkoop zijn de kalenders niet aan te slepen.

,,We hadden...