Murmellius Alkmaar scoort hoog met rekentoets

ALKMAAR - Met een 7,9 als gemiddeld cijfer voor rekenen en 97 procent van de eindexamenleerlingen dat een voldoende hiervoor heeft behaald staat het Alkmaarse Murmellius Gymnasium op nummer 25 van de Nederlandse middelbare scholen met de beste resultaten voor dit schoolvak.

Door Kyrie Stuij - 31-1-2017, 17:43 (Update 31-1-2017, 18:11)

Dat blijkt uit een lijst met uitslagen per middelbare school die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap online heeft geplaatst. Grafieken laten daarbij zien dat het gemiddelde cijfer in 2016 is gestegen ten opzichte van 2015. Vooral niveau Vmbo-GT...