Bewegend Verleden: Een excursie van Amerikaanse adelborsten te Alkmaar [video]

ALKMAAR - Bijna tien jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog heet Nederland de Amerikaanse marine van harte welkom als bevriende bondgenoot. Op 14 juli 1924, om circa 14.00 uur, komen twee grote Amerikaanse slagschepen, de ‘Wyoming’ en de ‘Arkansas’, aan in de haven van Rotterdam.

Door Fokke Zaagsma - 1-2-2017, 6:00 (Update 1-2-2017, 6:00)

Vlak daarvoor hadden ze 21 saluutschoten afgevuurd die met een gelijk aantal schoten werden beantwoord vanuit het fort van Hoek van Holland. De Amerikaanse schepen zijn zogenoemde opleidingsschepen. Aan boord zijn vele marineofficieren in opleiding: de adelborsten.

Per trein aangekomen in Amsterdam marcheren de adelborsten naar het klaarliggende schip van de Alkmaar Packet. De camera is zo opgesteld dat de loopplank goed in beeld is.

In de dagen die volgen, tot en met 25 juli, leren de adelborsten Nederland kennen via een rondreis met diverse excursies. Veel steden zoals Rotterdam, Amsterdam, Dordrecht, Den Haag, Leiden, Delft en Utrecht worden aangedaan en bezienswaardigheden als kerken, graven van historische figuren, de pier van Scheveningen en het Vredespaleis worden bezocht.

Vanaf het varende schip zien we de adelborsten geïnteresseerd naar de sluizen bij Zaandam kijken. Via de Zaan zullen ze verder naar Alkmaar varen.

Daarnaast worden de adelborsten getrakteerd op bioscoopvoorstellingen, een honkbalwedstrijd en zeil- en motorbootraces. Elke dag worden ze verwend met de meest lekkere lunches en diners met muziek en dans.

In veel kranten is in die dagen te lezen over dit bezoek. Zie bijvoorbeeld dit artikel in de Helderse Courant van 15 juli 1924.

Leunend op het hek van het schip, genieten de Amerikaanse gasten van de voorbijglijdende vergezichten. De cameramensen van het bioscoopjournaal varen de hele reis mee en leggen zo het langstrekkende landschap van onder andere de rivier de Zaan mooi vast.

Op dinsdag 15 juli 1924 bezoeken de Amerikaanse adelborsten de stad Alkmaar. Vanuit Rotterdam reizen ze per speciale trein naar Amsterdam. Daar gaan ze achter het Centraal Station aan boord van een schip van de Alkmaar Packet. Met dit schip varen ze over de Zaan en het Noordhollandsch Kanaal naar de Kaasstad.

Niet alleen vanwege de schitterende Hollandse achtergrond met typische pakhuizen en molens is dit een interessante scène. We zijn tevens getuige van een Amerikaan die een foto maakt vanaf het schip. Is het zelfs een camera voor stereo-opnamen? Het lijkt er wel op en zeker niet ongebruikelijk in deze jaren. Waar zou dit negatief terecht zijn gekomen?

Van deze tocht is een mooi bioscoopjournaal bewaard gebleven - zonder geluid, want dat kon toen nog niet bij films. Het originele filmmateriaal ligt bij Beeld en Geluid te Hilversum, maar een 16mm-kopie uit de jaren tachtig van de vorige eeuw ligt in het depot van het Regionaal Archief Alkmaar.

De bootreis is bijna ten einde. In de verte is de stad Alkmaar al in zicht. De boeggolf wordt kleiner en kleiner en de Amerikanen kijken geboeid naar het in grote aantallen toegestroomde publiek op de kade van het Noordhollandsch Kanaal.

In amper anderhalve minuut zien we heel aardig in beeld gebracht hoe de adelborsten via Zaandam naar Alkmaar varen om daar heerlijk te lunchen en de kaasmarkt te bezoeken.

Uiteraard mag een bezoek aan de kaasmarkt niet ontbreken. Poserend voor de journaalcamera krijgt een marineofficier in opleiding uitleg over zo’n typische Hollandse kaas.

Aan de grote hoeveelheden publiek langs de kant van het kanaal en langs de kant van de weg bij de parade door de Langestraat, blijkt wel dat het een grote bezienswaardigheid is geweest.