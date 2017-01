Vermoedelijk aangestoken autobrand Heerhugowaard snel ontdekt

HEERHUGOWAARD - Een autobrand aan de Stationsweg in Heerhugowaard is in de nacht van maandag op dinsdag op tijd ontdekt. De bestuurdersstoel van het voertuig raakte zwaar beschadigd, maar erger kon worden voorkomen.

De politie gaat uit van brandstichting. De dader heeft zich via vermoedelijk via het stoffen dak toegang tot de auto weten te verschaffen en heeft daarna iets brandends op de bestuurdersstoel neergelegd.

De brandweer heeft wat water over de plek gespoten en kon daarna weer weg. De politie heeft de brandstichting in onderzoek.