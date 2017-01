Dwaalgast Alkmaars hotel steelt fortuin aan thee, koffie en waterkokers

ALKMAAR - Een dwaalgast met een voorliefde voor thee- en suikerzakjes met het logo van het Golden Tulip Hotel. Rein Pastoor, manager van het hotel aan de Arcadialaan, was eigenlijk meer verbijsterd dan boos toen hij de beelden van de hoteldief onder ogen kreeg.

Een van de gasten van het Golden Tulip was in de nacht van woensdag op donderdag zijn kamer uitgeslopen en op strooptocht gegaan. ,,Rond middernacht is hij zijn kamer uitgegaan en tot zes uur ’s ochtends is hij bezig geweest’’, zo bemerkte Pastoor aan de hand van de bewakingsbeelden.’’

Pastoor kent de naam van de dief. ,,Hij had hier al eens eerder een overnachting geboekt en heeft afgelopen woensdag ook keurig ingecheckt. Niets wees er op dat hij iets kwaads in de zin had. Waarschijnlijk heeft bij die eerdere overnachting het hotel verkend, want hij is gericht te werk gegaan. Hij heeft zich ook niet verdacht gedragen. Toen hij vertrok maakte hij nog een praatje met de receptioniste.’’

De buit vertegenwoordigt volgens Pastoor een waarde van enkele duizenden euro’s. ,,Hij heeft kluisjes, telefoons en waterkokers meegenomen. Spullen die normaal in iedere hotelkamer aanwezig zijn.’’ Daarnaast had hij ook een voorliefde voor kruimelwerk. ,,Theezakjes, suikerzakjes, pennen en koffiesticks met het logo van het hotel er op. Eigenlijk is het ook heel sneu. Wat wil je hier in godsnaam mee beginnen? Maar hij heeft ook beamers meegenomen en dat is natuurlijk van een heel andere orde. Dat zijn dure apparaten.’’

De dief had een kamer op de eerste etage van het hotel. ,,Daar had hij om gevraagd’’, weet Pastoor. ,,Achteraf was dat voor hem de ideale vluchtroute om alle spullen te vervoeren. Dat heeft hij allemaal erg onvoorzichtig gedaan, de theezakjes lagen overal.’’

Pastoor had gehoopt dat de dief zich zou melden en de aangerichte schade zou vergoeden. Inmiddels heeft hij het filmpje op het internet gezet. ,,Ik denk dat daar een preventieve werking van uitgaat. Ook hotelgasten moeten van andermans spullen afblijven. Het filmpje is al meer dan 40.000 keer bekeken, maar de dader is nog niet gevonden. We hebben zijn naam en de beelden, dus lang kan dat niet duren.’’