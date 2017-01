Onderweg: Rakker, Widi en meneer Jankerd

Snel gaat het niet, maar dat hoeft ook niet voor Robert-Jan Fryburg. Hij komt er wel. Lopen is goed voor hem, heeft de dokter gezegd. Dus loopt hij, in het tempo dat de artrose in zijn lijf hem toestaat, naar de kringloopwinkels aan de Zijperstraat.

Door Rob Bakker - 30-1-2017, 17:11 (Update 30-1-2017, 17:11)

Vaste bezoeker is hij daar. Robert-Jan woont in zijn eentje in Uitgeest, maar hij gaat geregeld naar zijn ouders in Alkmaar en dat combineert hij dan graag even met een bezoek aan de ’kringloopboulevard’.

De vaste mensen daar...