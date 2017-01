’Aanhouder’ Snel wint

ALKMAAR - ,,De aanhouder heeft gewonnen.’’ Frans Snel, prostitutie-exploitant op de Alkmaarse Achterdam, is in zijn nopjes met de extra 13.000 euro aan schadevergoeding die hem is toegewezen.

Door Hans Brandsma - 31-1-2017, 7:30 (Update 31-1-2017, 7:30)

De Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge wilde eind 2011 geen vergunning meer afgeven voor vier van Snel zijn prostitutiekamers aan de Achterdam. Snel vocht dat aan haalde in 2012 zijn gelijk. Drie van de vier ramen mochten weer open en Snel kreeg in 2014 een schadevergoeding van 17.000 euro van de gemeente uitbetaald. Een te...