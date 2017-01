Gemeente Alkmaar moet nog 13 mille betalen aan prostitutiebaas

ALKMAAR - De gemeente Alkmaar is nog zo’n 13.000 euro extra verschuldigd aan de Alkmaarse raamexploitant Frans Snel, zo heeft de Raad van State bepaald. Eerder had gemeente Snel al 17.000 euro terugbetaald.

Door Hans Brandsma - 30-1-2017, 17:08 (Update 30-1-2017, 17:26)

Het gaat om een schadevergoeding voor het feit dat Snel drie van zijn prostitutieramen aan de Achterdam 38 weken lang ten onrechte moest sluiten.

De 75-jarige Snel was buitengewoon opgetogen over zijn toekenning. ,,Burgemeester Bruinooge denkt dat hij iedereen te slim af is geweest met zijn prostitutiebeleid, maar hij heeft zich in mij vergist. Vanaf 2011 vecht ik hiervoor.’’