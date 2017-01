Het enige redmiddel voor Kris was een stamceltransplantatie

foto jjfoto.nl/Jan Jong Valentina Klein Meulekamp en haar zoon Kris, met wie het inmiddels weer helemaal goed gaat. Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - Drie jaar geleden krijgt Valentina Klein Meulekamp de mededeling dat haar zoon Kris doodziek is. Zijn enige redding is een stamceltransplantatie. Klein Meulekamp blikt terug op de hel waar het gezin doorheen ging. Zij schreef een boekje voor kinderen in het ziekenhuis. ,,Ik hoop dat ze er iets aan hebben.’’

Door Sophie Kuitems - 30-1-2017, 17:04 (Update 30-1-2017, 17:27)

Twee dikke fotoboeken heeft de Alkmaarse Valentina Klein Meulekamp (35) meegenomen naar het etablissement in de binnenstad waar we een kop cappuccino bestellen. Fotoboeken die het verhaal vertellen van Kris,...