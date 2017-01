’Karrendrukte’ bij Houtwaarde en Waardse Werf

Foto Erna Faust (vlnr) Ahmed Habouch, Sonja de Meijere en Michael Koelemeijer van meubelmakerij de Houtwaarde die samen met anderen karren maken voor zorginstellingen.

HEERHUGOWAARD - Het opzetten van een eigen meubel-lijn was de bedoeling bij meubelmakerij de Houtwaarde in Heerhugowaard. Maar daarvan is het nog even niet gekomen.

Door Winnie van Galen - 30-1-2017, 16:44 (Update 30-1-2017, 16:57)

De Houtwaarde heeft het te druk met de orders voor het bestickeren van houten kisten en het maken van een soort ouderwetse bakkerskar. Deze kar wordt gebruikt in zorginstellingen voor dementerende ouderen.

Reminiscentiekar wordt het ding met een duur woord genoemd. Attributen in de kar en stickers op de kar die verwijzen naar vroeger, zoals oude logo’s van voedings- en wasmiddelen, wekken het geheugen van ouderen tot leven. ‘Je weet niet wat je ziet, kijk maar eens naar een filmpje op Youtube’, zegt meubelmaker Simon Scheffer.

Hij is een van de begeleiders bij de Houtwaarde, onderdeel van Esdégé Reigersdaal: een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking.

Het onderstel van de kar wordt op de Waardse Werf in elkaar gelast. Deze Heerhugowaardse werf is opgezet voor jongeren vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking. De complete bakkerskarren die op de foto zijn te zien, zijn ergens anders gemaakt en wijken af van het model dat De Houtwaarde in elkaar zet.

De ’karren van buiten’ staan bij de Houtwaarde om daar te worden bestickerd, vertelt Scheffer. Bij de Houtwaarde is er één reminiscentiekar afgeleverd. Het gaat om een prototype dat bij een zorginstelling in Katwijk is afgeleverd. In Nederland is behoefte aan zo’n tweehonderd karren die dus niet allemaal uit Heerhugowaard komen.