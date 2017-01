Drie auto’s botsen op N242 in Alkmaar

ALKMAAR - Op de N242 in Alkmaar zijn drie auto’s maandagochtend met elkaar in botsing gekomen.

De schade aan de auto’s was groot. Twee voertuigen moesten door een berger worden opgehaald. Ook kwam er een ambulance. Het is onduidelijk of er iemand naar het ziekenhuis is overgebracht.

De rechter rijbaan is enige tijd afgesloten geweest. Het verkeer ondervond hinder van het ongeluk.