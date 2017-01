Man met kanker mag café niet in om muts

HEERHUGOWAARD - De doodzieke Siebe Wittebrood (28) is zaterdagavond geweigerd bij café Jack Spot in Heerhugowaard omdat hij een muts droeg.

Door onze verslaggever - 29-1-2017, 21:08 (Update 29-1-2017, 21:59)

Dat meldt NH.

Wittebrood wilde na een gezellig avondje met zijn broers in het café aan het Coolplein in Heerhugowaard nog een spelletje pool spelen. Hij werd echter geweigerd vanwege zijn muts.

De Heerhugowaarder heeft een zeldzame vorm van kanker en is uitbehandeld. Hij draagt een muts omdat hij door chemokuren kaal is geworden. Een beveiliger hield hem tegen. Het café heeft een strikt beleid over mutsen en petten. „Ik had een briefje van de dokter bij me moeten hebben”, zei hij tegen de regionale omroep. „Ik wil gewoon een leuke avond met mijn broers zonder dat mensen steeds komen vragen wat er met me aan de hand is.”

Het café heeft inmiddels excuses aangeboden en nodigt Siebe en zijn broers uit om er alsnog een leuk avondje door te brengen. ’Natuurlijk mét pet, muts of hoed’, wordt daar op Facebook aan toegevoegd.