Romantiek tegen een prachtig decor bij Trouwbeurs

jjfoto.nl / Jan Jong De drie meisjes zorgden voor een kippenvelmomentje tijdens de Trouwbeurs in Alkmaar.

ALKMAAR - Een prachtig decor, een romantische omgeving. Al heel snel was duidelijk dat de verhuizing van de Trouwbeurs in Alkmaar, van het AZ-stadion naar de Grote Kerk, een schot in de roos was.

Door onze verslaggever - 29-1-2017, 20:08 (Update 29-1-2017, 20:08)

,,Ik zag stellen handje in handje, kusjes geven, en dan weet je: dit voelt goed’’, zegt organisator Tessa Latupeirissa. Zondagmiddag werden twee modeshows gepresenteerd. Opvallend: maagdelijk wit voerde de boventoon bij de bruidsjurken. Tessa Latupeirissa: ,,Je merkt toch dat bruiden bij de uiteindelijke keuze vaak voor het traditionele...