Showhero neemt hotel over

jjfoto.nl / Jan Jong De dansers van Showhero hebben het hotel overgenomen. En dat leverde heel veel blije gezichten op.

ALKMAAR - Reuring in de Koningsstraat bij de entree van Hotel King’s Inn. Bennet ten Hoopen houdt de deur open voor de gasten. Hij is vandaag portier. ,,Ik hou alles in de gaten”, zegt hij, terwijl hij op ’n beveiligingsbadge op zijn jas wijst. Hij staat te glunderen.

Door Martien Douw - 29-1-2017, 17:25 (Update 29-1-2017, 17:25)

Showhero was afgelopen weekeinde de baas in de King’s Inn. In de keuken, de bediening en de schoonmaak lopen mensen met een verstandelijke beperking zich de sloffen uit het vuur. Ze zorgen bovendien voor...