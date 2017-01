Sluiting poppodium Breedstraat: ’Het einde van een tijdperk’

De blote bovenlijven van de band Orgaanklap op het podium. Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - Nog één keer wentelden oudere jongeren zich in nostalgie en dansten de jongere jongeren tot het krieken van de nieuwe dag. Poppodium Victorie sloot zondagochtend om zes uur de deur aan de Breedstraat, om in mei weer open te gaan in een nieuw pand op Overstad.

Door Mark Minnema - 29-1-2017, 17:21 (Update 29-1-2017, 17:26)

Je kunt dwalen tot in alle uithoeken, zaterdagnacht. Nog eenmaal heeft Victorie alle ruimtes opengezet. Van de grote zaal, waar de band Orgaanklap zijn ’pretmetal’ spuit. Tot aan de zolder, waar bluesman Erik Ankoné...