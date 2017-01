Auto raakt te water langs N245 in Alkmaar

Foto: DNP.NU/Fer Korver Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag te water geraakt langs de Schagerweg (N245) in Alkmaar. De bestuurder kon zelf uit de auto klimmen.

Foto: DNP.NU/Fer Korver

Een ambulance en de politie waren snel ter plaatse. De bestuurder bleef ongedeerd, maar mocht na een blaastest wel mee naar het politiebureau.

De auto is uit het water getakeld en weggesleept. Eén rijstrook was hierdoor tijdelijk afgesloten voor verkeer.