Inbreker betrapt bij woning in Heiloo

HEILOO - Een woninginbreker is vrijdagavond betrapt op de Boswinde in Heiloo. Hij is er per fiets vandoor gegaan. Het is niet bekend of hij iets gestolen heeft.

De verdachte rijdt op een witte fiets met blauwe zak om het zadel. Ook had hij een witte tas met rode handvaten en het opschrift 'Tromp Kaas'. Meerdere eenheden van de politie zijn naar de man op zoek.

Mensen die de verdachte zien worden verzocht om contact op te nemen met de politie.