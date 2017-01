Bijzondere meeuwensoort duikt op in Noord

Foto Hans Brinks De grote burgemeester gespot in Alkmaar-Noord.

Door Rob Bakker - 27-1-2017, 15:30 (Update 27-1-2017, 15:30)

Grote burgemeesters, een stuk groter dan de bekende zilvermeeuw, broeden rondom het noordpoolgebied en worden hier in de winter in kleine aantallen gezien. Ze overwinteren normaal gesproken noordelijker van Nederland. Dit jaar zijn er echter aanzienlijk meer grote burgemeesters dan gebruikelijk. Dat komt waarschijnlijk door de stormen begin deze maand. Daardoor kwam er meer voedsel op de stranden van Noord-Hollland terecht, zoals zeesterren en mosselen. Vorige week ontdekte Maarten Platteeuw van Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. een jonge grote burgemeester in de wijk...