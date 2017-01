Starting: bouwen voor Akersloot

Illustratie AtHome Een impressie van het nieuwe wijkje Starting.

AKERSLOOT - Aan de Startingerweg in Akersloot moeten straks 23 woningen verrijzen. Een behoorlijk project voor Akersloot, en bijzonder omdat het door een collectief van particulieren wordt ontwikkeld.

Door Henk-Jan den Ouden - 27-1-2017, 15:52 (Update 27-1-2017, 15:52)

De eengezinswoningen worden gebouwd onder regie van Sweco, het voormalige Grontmij. Ze zijn ontworpen door architect Maarten en Jetty Min uit Bergen en gebouwd door aannemersbedrijf De Geus. Het gaat om een rij van dertien eengezinswoningen met prijzen tussen de 225.000 en 241.000 en twee rijtjes van vijf woningen met prijzen tussen de 250.000 en 275.000 euro. Ze komen te liggen aan een toegangsweg die aansluit op de Startingerweg. In het voorlopig ontwerp staan veel parkeerplaatsen: 84. Mede omdat aan de zuidkant, tegen het Tulpenlaantje aan, ook een appartementengebouw wordt neergezet.

De initiatiefnemers willen vooral bouwen voor Akersloters. ,,Jongeren uit Akersloot komen niet aan de bak in het dorp’’, zegt Gerard Struijf van At Home, woordvoerder van het project. ,,Er is geen doorstroming. Er zijn al weinig nieuwbouwplannen de laatste tijd en de kleine sociale woningen die Kennemer Wonen onlangs heeft gebouwd zijn ook vooral aan externen toegewezen.’’

Starting mikt dus vooral op starters en jongeren. ,,De prijzen zijn vrij op naam en er zijn geen speculatieve kosten. De grond blijft eigendom van de gemeente tot de huizen gebouwd zijn.’’ Maar het wordt geen kwestie van bouwen en een koper zoeken, zegt Struijf. ,,We zoeken contact met geïnteresseerden en gaan dan samen de aankoopcyclus door.’’ Het basisontwerp van de woningen ligt vast, maar binnen de kaders van het bestemmingsplan en de vergunningen hebben de toekomstige bewoners behoorlijk veel vrijheid om hun huis zelf in te richten. En dat geldt ook voor de openbare grond. ,,We kunnen daar een gemeenschappelijke ruimte bouwen, Dat kan dienen als atelier, werkruimte of studiootje. Als iemand daar muziek wil maken heb je er geen burenoverlast van. We denken ook aan gemeenschappelijke was- en droogmachines. Dan hoeft niet iedereen die aan te schaffen en het heeft ook sociale en milieu-effecten.’’

Starting AtHome, zoals het project eigenlijk heet, houdt zaterdag van elf tot twee een eerste ontmoeting voor geïnteresseerden. Die vindt plaats op het bouwterrein. Aanmelden kan via www.starting-at-home.nl.