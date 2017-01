’Zeer positieve aanbeveling’ voor burgemeester Romeyn van Heiloo

jjfoto.nl / Jan Jong Hans Romeyn tijdens de toespraak van Dick Bergmans.

HEILOO - In een stief kwartiertje was de gemeenteraad van Heiloo er uit: ze beveelt burgervader Hans Romeyn aan voor een derde termijn.

Door Henk-Jan den Ouden - 27-1-2017, 14:49 (Update 27-1-2017, 15:06)

Natuurlijk deed Dick Bergmans, de voorzitter van de vertrouwenscommissie die het besluit voorbereidde, geen mededelingen over het inhoudelijke oordeel van de raad.

„Wij hebben alles in dit dossier afgewikkeld onder de in dit huis gevoelige term ’geheim’.”

Maar hij zei wel: „Het burgemeesterschap is al lang niet meer een zaak van louter competentie op inhoud of van bestuurlijke ervaring. Het ambt psychologiseert. Een burgemeester moet geloofwaardig, authentiek en integer zijn, enthousiasme kunnen opwekken, moed tonen en situationeel gevoel hebben. Het zijn ook die kwaliteiten en elementen die we hebben gewogen.”

Hij gebruikte ook de term ’zeer positieve aanbeveling’.

De burgemeester zelf kaatste na afloop de complimenten terug. „De omgeving waarin je leeft maakt het mogelijk om te zijn wie je bent. De raad, het college en de inwoners in het dorp. Je werkt niet alleen.”

En tenslotte, in een parafrase op Michelle Obama: „Laat niemand je ooit wijsmaken dat je er niet toe doet of geen plaats hebt in Heiloo.”