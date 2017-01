’Antwoorden college over Oude Boomgaard zijn nietszeggend’

LANGEDIJK - Het Langedijker raadslid Klaas Zwart (GroenLinks) is zeer teleurgesteld over de beantwoording door het college van zijn vragen over de invallen in park De Oude Boomgaard in Oudkarspel.

Door Sophie Kuitems - 27-1-2017, 4:12 (Update 27-1-2017, 4:12)

Er staan een hoop lettertjes, maar eigenlijk wordt er niets gezegd, vindt Zwart. ,,Terwijl ik heldere vragen had gesteld.’’ Hij zal tijdens de raadsvergadering van dinsdag zijn teleurstelling uitspreken en weet zich daarin nu al gesteund door een aantal andere fracties.

Gebiedsgerichte controles

Op 22 oktober en 12 november vorig jaar voerde het college...