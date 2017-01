Grote brand in Alkmaar: vlammen slaan vanuit woning naar buiten

ALKMAAR - In twee woningen aan het Cornelis Evertsenplein is donderdagavond een grote brand uitgebroken. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uit zetten in verband met mogelijk gevaarlijke stoffen die zijn vrijgekomen.

Door Internetredactie - 26-1-2017, 19:27 (Update 26-1-2017, 20:50)

Drie mensen hebben rook ingeademd en zijn voor controle naar het ziekenhuis.

De brand was enige tijd uitslaand, maar rond 19.50 uur meldde de Veiligheidsregio dat de brand meer uitslaand was. De naastgelegen woningen zijn ontruimd.

De Veiligheidsregio meldde op Twitter dat uit voorzorg een ambulance ter plaatse kwam. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

De brandweer is onder andere met een hoogwerker aanwezig.