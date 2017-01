Auto op de kop in Heiloo

HEILOO - Een auto is donderdagavond op de kop geslagen op de Vennewatersweg in Heiloo.

26-1-2017, 19:25

De bestuurster kon op eigen kracht de auto verlaten en is in een ambulance behandeld. Over haar toestand is verder niets bekend.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Dekatuin en de weg is enige tijd afgezet.

Omstanders schoten direct te hulp toen het ongeluk gebeurde.