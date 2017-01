Veel steun voor nieuw dorpsplan Stompetoren

jjfoto.nl / Jan Jong Restaurant Het Schermer Wapen

STOMPETOREN - Het einde van veertien jaar gesteggel rond het dorpsplan Stompetoren is in zicht. Het college van Alkmaar heeft het eind vorig jaar gelanceerde initiatief van de Dorpsraad omarmd, de gewenste grondruil met projectontwikkelaar Jan Nat lijkt te gaan lukken en de bevolking van Stompetoren is in grote meerderheid blij met de gekozen oplossingsrichting.

Door Rob Bakker - 26-1-2017, 18:33 (Update 26-1-2017, 18:33)

In de jongste versie van het dorpsplan, die nog aan de Alkmaarse politiek moet worden voorgelegd, ontwikkelt Dreef Beheer een supermarkt van 1400 vierkante meter op de...