Twee jaar cel voor stichten brand in AZC

ALKMAAR - Twee jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk met reclasseringstoezicht. Dat is de straf voor asielzoeker Hassan al Q. (32), die op 1 september vorig jaar zijn matras in brand stak in het Alkmaarse asielzoekerscentrum (AZC).

Door Gerard van Engelen - 26-1-2017, 17:30 (Update 26-1-2017, 17:30)

Hij zag het passieve, geestdodende leven in het centrum niet meer zitten. Hij wilde hulp en werk. Toen niemand luisterde stak hij zijn matras in brand. Twee appartementen in het AZC werden onbewoonbaar.

Al Q. was in 2015 vanuit Irak naar Nederland gevlucht door de dreiging...