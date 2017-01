Verstand wint van emotie

ALKMAAR -

Het verstand heeft het van zijn emoties gewonnen. Ronald Nordemann keert met modezaak Spaander niet terug naar zijn nieuwe pand aan de Alkmaarse Langestraat en blijft in de winkel aan de Payglop dat hij in mei 2015 betrok. ,,Het gaat uiteindelijk om één ding. Wat blijft er na de rekensom over? Dan is dit de beste oplossing.’’

Op 1 januari 2015 verwoestte een nieuwjaarsbrand in de binnenstad het levenswerk van de familie Nordemann. ,,Toen hadden we maar een doel: zo snel...