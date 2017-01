Alkmaarse buurthuizen herkennen zich niet in kritiek

ALKMAAR - Opmerkingen van GroenLinks-raadslid Ineke Bozelie over de beslommeringen van Alkmaarse buurthuizen, zijn een aantal centra in het verkeerde keelgat geschoten.

Door Hans Brandsma - 26-1-2017, 17:11 (Update 26-1-2017, 17:11)

,,Ineke Bozelie heeft zich tijdens een commissievergadering in ferme bewoordingen uitgelaten dat er van alles mis zou zijn in de relatie tussen bewonersondernemingen en de gemeente, maar daar herkennen we ons helemaal niet in’’, zegt Martin van Hooff van wijkcentrum De Oever in Oudorp.

Volgens Van Hooff suggereerde Bozelie dat er van alles mis zou gaan bij de buurt- en wijkcentra...