Media-award voor kinderarts Noordwest Ziekenhuisgroep

ALKMAAR - Kinderarts Elvira George van Noordwest Ziekenhuisgroep heeft de Vrouw in de Media Award voor Noord-Holland gewonnen. Zij profileerde zich in 2016 volgens 27 procent van de stemmers het beste in de media.

Op de tweede plaats is glutenvrije bakker Marjan Poolman uit Heemskerk (16 procent) geëindigd, gevolgd door Ellie Lust, woordvoerder van de Amsterdamse politie (15 procent).

De Vrouw in de Media Award is een initiatief van mediaplatform Vaker in de Media en sprekersbureau Zij Spreekt. Met de award willen zij vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar te zijn in de media en redacties aanmoedigen hen vaker dat podium te bieden.