Appassionata zoekt koorleden

SCHAGERBRUG - Muziek van de Engelse componist Edward Elgar staat centraal in het nieuwe programma van het koor Appassionata van Muziekpraktijk Karel Kok uit Schagerbrug.

Dirigent Karel Kok start in februari met het repeteren met koorleden uit heel Noord-Holland. Het programma bestaat uit diverse koorwerken onder begeleiding en a capella-stukken. De uitvoeringen zijn op zondag 14 mei in de Oude Ursulakerk in Warmenhuizen en op zaterdag 20 mei in de Noorderkerk in Amsterdam.

Er is nog plaats voor zangers en zangeressen. De repetities zijn vanaf 4 februari om de week op zaterdagochtend. Voor meer informatie en aanmelding (uiterlijk zaterdag 28 januari): karelkok@xs4all.nl.