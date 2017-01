KNGF op zoek naar depot voor doppenspaarders

ALKMAAR - 140.000 kilo plastic flessendoppen in twee jaar tijd. Met de opbrengst van die doppen , kon voor zeven puppy’s de basisopleiding tot geleidehond worden betaald. De actie van KNGF is heel succesvol. Maar dreigt nu aan het eigen succes ten onder te gaan, als er niet snel een plek in Noord-Holland wordt gevonden voor een doppendepot.

26-1-2017

,,De actie heeft zich sinds begin 2015 als een olievlek over Nederland verspreid, we hebben duizenden spaarders’’, vertelt Anika Blessing van KNGF Geleidehonden. In 2015 en 2016 haalde KNGF de zakken vol doppen zelf op. ,,Particulieren en winkels begonnen inzamelpunten en bij meer dan tien volle vuilniszakken haalden wij ze op en brachten ze naar de verwerker. Maar door het succes van de actie kwamen we in de knel met de ophaalkosten.’’

Om die reden werd besloten in 2017 de doppen niet meer zelf op te halen. ,,Maar stoppen wilden we ook niet, want het zorgde voor een hele mooie opbrengst.’’

De oplossing was het transport er tussenuit te halen en de doppen naar speciale depots te laten brengen. Dit zijn grote zeecontainers waar de spaarders de doppen zelf in kunnen gooien. Inmiddels zijn er van deze depots in Brabant, Gelderland en Drenthe.

,,De uitdaging is nu om ook in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht een plek te vinden’’, zegt Blessing. ,,Dat klinkt heel makkelijk, maar dat is het niet. Zo’n zeecontainer is groot en er moet een vrachtwagen bij kunnen, dus er is veel ruimte nodig. En de spaarders moeten overdag het terrein op kunnen om de doppen in te leveren en ze moeten ze veilig van bovenaf in de container kunnen storten. Hopelijk vinden we een geschikte locatie, want we kunnen de spaarders uit Noord-Holland moeilijk naar Brabant laten rijden.’’

Bedrijven of instellingen die plek hebben voor een depot, kunnen zich melden via 020-4969333 of via actie@geleidehond.nl.