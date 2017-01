Gewonde na valpartij in Alkmaarse keukenzaak

ALKMAAR - Bij een valpartij in het filiaal van Keukenconcurrent in Alkmaar is donderdagmiddag rond 13.00 uur een persoon gewond geraakt. De ambulancedienst was met meerdere voertuigen naar de winkel gestuurd.

Er werd gevreesd voor nek- en rugletsel. Het slachtoffer is uit voorzorg in een luchtzak richting een ambulance gebracht en daarna naar het ziekenhuis vervoerd.

Het is niet bekend hoe de ongelukkige in de zaak ten val is gekomen.