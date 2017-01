Medisch thema van de week: lymfoedeem

Lymfoedeem is een ophoping van vocht in de benen of armen door een tekort aan lymfevaten of na verwijdering van lymfeklieren bijvoorbeeld vanwege kanker.

Door Fokke Zaagsma - 26-1-2017, 13:38 (Update 26-1-2017, 13:38)

De klachten die kunnen ontstaan zijn zwelling, een vermoeid en zwaar gevoel, pijn, beperkingen in de beweging, huidafwijkingen en infecties.

U kunt nu uw vragen op NHD Gezond stellen over lymfoedeem.

Huidtherapeut Nike Ramaker van Centrum Oosterwal gaat een aantal ingestuurde vragen beantwoorden.