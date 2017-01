Zorgen om eenzame Langedijker

jjfoto.nl / Jan Jong Een oudere man heeft zijn dagelijkse boodschappen weer gedaan en verlaat het winkelcentrum Broekerveiling.

LANGEDIJK - Ze komen bij elkaar omdat ze zich als werkers in het veld zorgen maken over de eenzaamheid in de Langedijker kernen. In het netwerk zitten onder andere GGD, GGZ, WonenPlusWelzijn, Centrum Jeugd en Gezin, Evean thuiszorg, de gemeente en de zorgverzekeraar. De kloof tussen zorg en welzijn is nog immer groot maar - zeggen Irene Ruijter en Emma Marsman - er is een kentering merkbaar.

Door Arie Bergwerff - 25-1-2017, 22:25 (Update 25-1-2017, 22:25)

Irene is werkzaam als welzijnsconsulent bij WPW Langedijk. Emma is wijkverpleegkundige namens Evean in Langedijk....