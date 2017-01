Fris groen Noorderend trekt weer sporters

DE NOORD - Groen. Fris groen. De sporthal in Heerhugowaard De Noord staat er weer zonnig bij. En dat werkt. Het aantal sporters groeit weer.

25-1-2017

Niet dat die groei het resultaat is van een lik verf alleen. De hele hal is onder handen genomen. Er is grondig schoongemaakt, veel gerepareerd en veel vernieuwd. De keuken is vervangen, de elektra is weer veilig. Nieuwe belijning maakt meerdere sporten mogelijk. Waar in het verleden veel nadruk lag op tennis, heet de hal nu Sportcentrum...