Laatste strijder tegen ’gat’ verliest

ALKMAAR/STOMPETOREN - De laatste Stompetorenaar die dacht dat hij bebouwing van het beruchte ’Gat van Nat’ kon tegenhouden, is strijdend ten onder gegaan. Na de gemeente Schermer, de gemeente Alkmaar en de Alkmaarse bestuursrechter heeft nu ook de Raad van State hem in het ongelijk gesteld. Daarmee staat niets de bouw van veertien luxe appartementen in de weg.

Door Gerard van Engelen - 25-1-2017, 17:08 (Update 25-1-2017, 17:08)

De slag om de invulling van het ’gat’ (genoemd naar de eigenaar, projectontwikkelaar Jan Nat) heeft ruim zestien jaar geduurd. Eerst tumultueus in Schermer...