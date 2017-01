Eitje, de saaiste actiefiguur ooit

ALKMAAR - De Vest in Alkmaar werd overspoeld door peuters, vergezeld door hun ouders of opa’s en oma’s. Het theater was woensdagochtend het domein voor het Peuterfestival en ieder jaar blijkt het weer een hit op de evenementenkalender van De Vest.

Door Hans Brandsma - 25-1-2017, 21:50 (Update 25-1-2017, 21:53)

Goed beschouwd is het voor twee- en driejarigen de eerste kennismaking met toneel, theater en muziek, weet organisator Marieke van Duin. ,,Zo wordt het door de ouders ervaren. Bijna alle peuters die hier komen, zitten nog niet op school en verbazen...