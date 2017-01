Alja Spaan presenteert nieuwe dichtbundel bij Feijn

Foto aangeleverd Alja Spaan.

De Alkmaarse schrijfster Alja Spaan presenteert donderdag haar vierde dichtbundel, ‘Misschien moet alles eerst op tekening hersteld’. Het is haar eerste die bij een uitgeverij – Watervis – uitkomt. De gedichten – een keuze van de uitgever - schreef ze in 2014 en 2015 toen ze onverwacht terug was in Sint Pancras, het dorp waar ze opgroeide. Alja Spaan (1957) woonde tijdelijk in het huisje waar haar opa en oma hadden geleefd, met uitzicht op de tuin van haar ouderlijk huis.

