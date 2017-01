Kleine wietplantage in Alkmaarse woning

Foto: archief

ALKMAAR - In een woning aan de Laan van Bath in Alkmaar is dinsdag een kleine wietplantage ontdekt. In totaal stonden er 83 planten.

De politie had een melding over de woning binnengekregen en ging op onderzoek uit. Daarbij stuitten agenten op de kwekerij, die verdeeld was over twee ruimtes in het pand. Die apparatuur voor de wietteelt zijn in beslag genomen.

Bij onderzoek bleek er ook sprake te zijn van diefstal van stroom. De bewoner, een vijftigjarige man, is aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.