Heerhugowaarder moet auto inleveren na drugsvondst

Een 34-jarige man uit Heerhugowaard is maandagmiddag in Alkmaar aangehouden. In zijn voertuig werd een hoeveelheid wit poeder gevonden, vermoedelijk gaat het om harddrugs.

Agenten zagen die middag rond 14.40 uur een personenauto rijden op de Omval in Alkmaar. De bestuurder zat de bellen en slingerde over de weg heen en weer. Bij controle van het kenteken bleek de eigenaar van de auto bekend te staan bij de politie in verband met het harddrugs-bezit. In december werd de man al gecontroleerd toen hij 72 wikkels met vermoedelijk cocaïne bij zich had.

Toen de auto aan de kant gezet was, werd in het voertuig een zak met ruim een kwart kilo wit poeder gevonden. De politie nam de vermoedelijke drugs en de auto van de verdachte in beslag.