’Songfestival-gevoel’ bij avond over toekomst van Langedijk

LANGEDIJK - En alweer mochten de raadsleden van Langedijk aangeven welke onderwerpen zij belangrijk vinden als het gaat om de toekomst van hun gemeente. Bureau Berenschot, ingehuurd om een rapport te maken over hoe het bestuurlijk verder moet met Langedijk, gaf de raad daarvoor dinsdagavond ruimschoots de gelegenheid.

Door Sophie Kuitems - 24-1-2017, 23:10 (Update 24-1-2017, 23:10)

De 21 raadsleden mochten steeds via hun tablet of smartphone per onderwerp hun stem uitbrengen. In de zaal was via een groot scherm twee uur lang live te volgen welk punt in de ranglijst...