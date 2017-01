Kort geding over hekken bij De Vroonen

ALKMAAR - De gemeente Langedijk en loonbedrijf Klein Texas stonden dinsdag tegenover elkaar in de Alkmaarse rechtbank. Onderwerp: de hekken bij gezondheidscentrum De Vroonen in Sint Pancras. Rechter Vroom hoorde de partijen aan en hakt op 7 februari de knoop door.

Door Arie Bergwerff - 24-1-2017, 22:33 (Update 24-1-2017, 22:33)

Het centrum aan de Helling werd gebouwd door Bink Bouw. Klein Texas legde in opdracht van Bink het parkeerterrein bij De Vroonen aan. De Langedijker aannemer ging echter kort daarop failliet.

Het loonbedrijf sloot kort voor de opening in oktober 2016 met hekken het parkeerterrein af: de onderaannemer wilde geld zien. Om de opening niet te verstoren werden de hekken even opzij gezet. Inmiddels staan ze er weer, voorzien van een A4-tje waarop uitgelegd wordt dat Klein Texas gebruik maakt van het recht op retentie. Bezoekers hebben geen hinder van de hekken maar de gemeente wil ze weg hebben.

De gemeente zei, bij monde van advocaat B. de Regt, het faillissement van Bink Bouw zeer te betreuren. Klein Texas heeft materialen gebruikt maar ’eigendom gaat teniet in gemeentegrond’.

Er ontspon zich een discussie over retentierecht, eigendomsvoorbehoud en werk op kavels van óf Langedijk óf de zwijgzame partij Alkmaar. Vroom constateerde dat er veel spelers in het veld stonden. Er is totaal geen coördinatie, stelde advocaat Kuiper namens Klein Texas. Hij snapte het spoedeisende karakter van de zaak niet: de hekken staan niemand in de weg.