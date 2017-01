’Ze wilden mijn gezin wat aandoen’

ALKMAAR - Hij had alle schijn tegen maar kon toch als een vrij man naar huis. Rechtstreeks gevolg van zijn verdediging, die niet zou misstaan in een Baantjer-scenario. Dave D. (34) uit Heerhugowaard had de loods onder de woning van zijn moeder (in Noord-Scharwoude) onderverhuurd aan een ’aannemer’ die zich ontpopte als hennepteler. Dat laatste kwam uit bij een uitslaande brand op 1 januari 2015.

Door Gerard van Engelen - 24-1-2017, 16:59 (Update 24-1-2017, 16:59)

Moeder en een buurman konden hun woningen nog net op tijd verlaten. De hennepplantage met 334 planten...