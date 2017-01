Wonen in historische bocht

Foto Erna Faust De bocht nu en straks (inzet Bot Bouw)

ALKMAAR - In de bocht van de Randersdijk/Frieseweg in Alkmaar, vlak naast de Friesebrug, verrijst volgend jaar de Friesche Bocht: 23 stadsappartementen met een parkeerkelder.

24-1-2017

Het project bestaat ogenschijnlijk uit vijf panden in een rijtje, die in stijl aansluiten bij de bestaande bebouwing. Ze hebben een schuin dak en lopen mee met de bocht. Dat is bewust zo ontworpen door Leeuwenkamp architecten.

Het hele project bestaat uit veertien gelijkvloerse appartementen vanaf tachtig vierkante meter, twee grote hoekappartementen over twee verdiepingen en zeven grote...