Vogels tellen vanuit je luie stoel

Archieffoto Halsbandparkieten. Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - Minder mezen in de tuin, of valt het mee? En hoe zit het met de opmars van de halsbandparkiet, zet die door? Vogelbescherming Nederland roept iedereen op komend weekeinde een half uurtje vogels te tellen in de eigen tuin tijdens de 14e editie van de Nationale Tuinvogeltelling. Hoe gaat dat in zijn werk?

Door Marjolein Eijkman - 24-1-2017, 16:51 (Update 24-1-2017, 16:51)

Vogels tellen, is dat ingewikkeld? Integendeel, zegt Marieke Dijksman van Vogelbescherming Nederland. ,,Je hoeft er niet eens voor de tuin in. Je kunt gewoon tellen vanuit je...