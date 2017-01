Cursus voor kind van ouder met problemen

ALKMAAR - Als hun vader of moeder psychische problemen heeft en/of verslaafd is, gaan kinderen daar vaak gebukt onder. Voor die kinderen start op 2 februari in Alkmaar een cursus waarin ze hun verhaal kwijt kunnen en kennismaken met lotgenoten.

Kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen worden thuis vaak met stressvolle situaties geconfronteerd. Sommige kinderen gaan extra aandacht vragen, anderen schamen zich of nemen te veel taken en verantwoordelijkheden op zich.

Overbelasting

Hierdoor lopen zij een verhoogd risico op overbelasting en kunnen ze op den duur zelf problemen gaan ontwikkelen.

Triversum, Brijder en GGZ Noord-Holland Noord willen met de cursus deze kinderen helpen. De kinderen merken tijdens de cursus dat ze niet de enige zijn, ze krijgen handvatten aangereikt om met hun emoties om te gaan, hun weerbaarheid wordt versterkt en hun kennis van de problematiek van hun ouders wordt vergroot.

De cursus is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Er zijn acht bijeenkomsten, die plaatsvinden in Alkmaar op 2, 7 en 16 februari en op 2, 9, 16, 20 en 28 maart. Deelname is gratis. Voor aanvullende informatie (ook over cursussen voor andere leeftijdsgroepen) en aanmelding: ppoland@triversum.nl of 06-23116109.