Onderzoek naar dode kat in plastic zak in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Een plastic zak met daarin een dode kat is maandag langs de Schoutenbosweg in Heerhugowaard aangetroffen. De politie onderzoekt wie de kat daar achterliet en hoe het dier is omgekomen.

Het dode dier werd die dag gevonden door medewerkers van de Dierenambulance na een tip. De dierenpolitie is op de zaak gezet, voor het onderzoek is men op zoek naar mensen die wellicht gezien hebben dat iemand de kat daar achterliet.