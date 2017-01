Onderweg:Hollandser dan Hollands

Hij is de eerste om het toe te geven: na 25 jaar in Nederland is zijn Nederlands nog steeds niet geweldig. Toch heeft José de Arimateia Souza Teixeira - beter bekend als ’Ari’ - nooit lang nodig om contacten te leggen, waar en met wie dan ook. Ari kletst met iedereen en is vooral in de omgeving van De Mare een bekende, vrolijke verschijning.

Door Rob Bakker - 23-1-2017, 18:10 (Update 23-1-2017, 18:10)

Hij is daar al 25 jaar werkzaam bij het filiaal van Albert Heijn. Door een samenloop van omstandigheden...