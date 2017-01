’Stijging OZB gevolg van landelijk beleid’

ALKMAAR - Bij meerdere partijen in de Alkmaarse oppositie zijn vragen gerezen over de onroerendezaakbelasting (OZB) in de stad. Volgens Arie Epskamp staat de verhoging haaks op afspraken in het coalitieakkoord. ,,De coalitie rekende ons in 2015 een verlaging van 3 procent voor en het afgelopen jaar een verlaging van 5 procent.’’

Door Hans Brandsmah.brandsma@hollandmediacombinatie.nl - 24-1-2017, 9:00 (Update 24-1-2017, 9:00)

Uit cijfers blijkt dat Alkmaar de OZB-lasten voor 2017 heeft verhoogd van 182 naar 184 euro. ,,De coalitie moet maar eens uitleggen hoe een voorgenomen verlaging van het tarief leidt...