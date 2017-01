Nieuwste wapen in klucht Beukenlaan

HEERHUGOWAARD - Nu zal het toch echt over zijn met vrachtwagens die hier linksaf slaan, zo lijkt het, want op het eerste gezicht is het nieuwste wapen van de gemeente op de Beukenlaan afdoende.

Verkeer mag hier, komend uit de uitrit aan de overzijde alleen maar naar rechts (voor de kijkers links), maar de ene na de andere chauffeur hobbelde over de stenen middenberm en sloeg toch de andere richting in. Gevaarlijk, zo zeggen omwonenden want die uitrit pal achter café De Swan ligt erg dicht op de kruising met de Middenweg. ’Professionele chauffeurs doen zoiets ook niet’, zei de gemeente. Maar dat bleek een fictie. Dus kwam er een verkeersbord en omdat dat ook niet hielp, staan er nu de dus deze rood-witte blokken.